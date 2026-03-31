Le Alpi fanno da barriera | sul versante svizzero neve sulle Orobie raffiche fino a 90km h ma cielo azzurro

Le Alpi agiscono come una barriera naturale, portando neve sul lato svizzero mentre sulle Orobie si registrano raffiche di vento fino a 90 kmh. Nonostante le condizioni di maltempo oltre confine, il cielo sopra le nostre zone si presenta azzurro e limpido, con venti forti di favonio che attraversano la regione.

METEO. Oltre le Alpi maltempo e neve da noi solo vento forte (favonio) con cielo azzurro e terso. Guarda. Giornata caratterizzata da vento intenso su Bergamo e provincia, soprattutto in quota, dove le raffiche hanno raggiunto anche i 90 chilometri orari. Nonostante le condizioni ventose, il cielo si è mantenuto sereno, con ampie schiarite e aria secca. Alla base del fenomeno ci sono correnti settentrionali provenienti dal Nord Europa che, impattando contro l’arco alpino, determinano un netto contrasto tra i due versanti. Sul lato svizzero, sopravvento, il tempo è perturbato, con nevicate e precipitazioni diffuse. Sul versante bergamasco, invece, si attiva il cosiddetto «favonio»: un vento di caduta caldo e secco che spazza le nuvole e lascia spazio all’azzurro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Le Alpi fanno da barriera: sul versante svizzero maltempo e neve, sulle Orobie raffiche fino a 90km/h (favonio) ma cielo azzurro. Dal monte Poieto è evidente come la linea delle nubi sia marcata sopra le vette innevate. Scopri di più su ecodibergamo.it, link i - facebook.com facebook

Oltre le Alpi maltempo e neve da noi solo vento forte (favonio) con cielo azzurro e terso. Guarda. x.com