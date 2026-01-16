Le condizioni meteorologiche di questo gennaio continuano a essere caratterizzate da neve sulle Alpi e piogge sparse al Nord-Ovest, con temperature ancora molto basse. Tuttavia, dalle previsioni emerge un cambiamento in arrivo da martedì, che potrebbe portare un miglioramento delle condizioni climatiche. Di seguito, le previsioni dettagliate per il weekend di metà mese.

Milano, 16 gennaio 2026 – Questo gelido gennaio è arrivato al giro di boa: come sarà il weekend di metà mese? Con neve sulle Alpi occidentali, piogge sparse al Nord-Ovest. Ma quale sarà la situazione per la Lombardia, in particolare? Stando al bollettino meteo di Arpa Lombardia. Da oggi, venerdì 16 gennaio a lunedì 19 gennaio la contrapposizione di un'area di bassa pressione in lento spostamento tra la Penisola Iberica e il Mar delle Baleari e un'area di alta sull'Europa Orientale causa un tempo perturbato sull'Italia Settentrionale con fenomeni più intensi sui suoi settori occidentali rispetto a quelli orientali; la Lombardia, pertanto, si trova nella zona di confine dell'area più perturbata, e il tempo sarà caratterizzato da brevi e deboli piovaschi sparsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Neve sulle Alpi, pioggia e ancora gelo. Ma da martedì cambia tutto: le previsioni meteo

