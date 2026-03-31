Un’indagine della Procura di Roma riguarda la società Le 5 Forchette, costituita a Biella il 17 dicembre 2024. Secondo gli atti, Miriam Caroccia avrebbe riciclato denaro proveniente dal clan camorristico dei Senese. L'inchiesta coinvolge anche ex politici e altri soggetti legati alla società, e si concentra sui flussi finanziari e le eventuali responsabilità penali legate a questa attività.

Un’inchiesta della Procura di Roma ha messo sotto i riflettori la società Le 5 Forchette, fondata il 17 dicembre 2024 a Biella, dove secondo gli atti Miriam Caroccia avrebbe riciclato proventi del clan camorristico dei Senese. L’indagine coinvolge anche il padre Mauro Caroccia, già condannato in via definitiva per reati di mafia e riciclaggio, oltre che l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che deteneva quote dell’azienda prima di cederle nel febbraio 2027. L’affaire travolge anche l’ex vicepresidente del Piemonte Elena Chiorino, socia della stessa società, che si è dimessa dalla giunta regionale per senso di responsabilità.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le 5 Forchette: soldi dei Senese e ex politici coinvolti

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