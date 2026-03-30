Sanita’ | Sabatini Fd’I Lazio bene inaugurazione Casa di comunita’ di Bolsena

Questa mattina è stata inaugurata a Bolsena la nuova Casa di Comunità, un edificio dedicato ai servizi socio-sanitari destinati alla zona dell’Alta Tuscia. La struttura è stata aperta ufficialmente e rappresenta un punto di riferimento per la popolazione locale, offrendo assistenza e supporto sanitario. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e di forze politiche della regione.

E’ stata inaugurata questa mattina la Casa di Comunità di Bolsena, un importante progetto che offre servizi socio-sanitari all’utenza del comprensorio dell’Alta Tuscia. L’inaugurazione è stata officiata dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dall’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Maselli. Questa struttura rappresenta la seconda Casa della Comunità nella provincia di Viterbo, dopo quella di Bagnoregio. Si tratta di un passo significativo nel rafforzamento della sanità territoriale nel Viterbese, che mira a sviluppare, accanto agli ospedali, una rete robusta di servizi in grado di accompagnare le persone nel loro percorso di cura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: Sabatini (Fd’I Lazio), bene inaugurazione Casa di comunita’ di Bolsena Articoli correlati Trasporti: Sabatini (Fd’I Lazio), bene investimento su linea ferroviaria Roma-Viterbo“Accogliamo con grande soddisfazione la recente firma della convenzione tra la Regione Lazio, Rfi e Astral, la quale prevede un significativo... Sanita’: si rafforzano servizi Viterbo, Rocca inaugura Casa comunita’ Bolsena, “vicini a cittadini”- fotoQuesta mattina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ufficialmente inaugurato la nuova Casa della comunità “Bolsena”.