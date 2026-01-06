Trasporti | Sabatini Fd’I Lazio bene investimento su linea ferroviaria Roma-Viterbo

La firma della convenzione tra Regione Lazio, Rfi e Astral rappresenta un importante passo avanti per il trasporto ferroviario tra Roma e Viterbo. Con un investimento di 160 milioni di euro dai fondi Fsc 2021-2027, si prevede un ammodernamento tecnologico della linea regionale, migliorando la qualità e l’efficienza del servizio. Questo intervento rafforza l’impegno a valorizzare le infrastrutture e a garantire un trasporto più sostenibile e affidabile nella zona.

"Accogliamo con grande soddisfazione la recente firma della convenzione tra la Regione Lazio, Rfi e Astral, la quale prevede un significativo investimento di 160 milioni di euro, provenienti dai fondi Fsc 2021-2027, destinati a interventi di ammodernamento tecnologico della linea ferroviaria regionale che collega Roma a Viterbo". Queste sono le parole espresse in una nota dal capogruppo di Fratelli d'Italia nella Regione Lazio, Daniele Sabatini. "In particolare – prosegue – verrà implementato un nuovo sistema di segnalamento Ertms, il quale garantirà i più elevati standard di sicurezza per la circolazione dei treni e contribuirà al recupero della capacità di trasporto.

