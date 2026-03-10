‘Ndrangheta Messina colpita dall’operazione Libeccio | coinvolta azienda locale tra le vittime dei clan del Crotonese

Oggi la Dda di Catanzaro ha portato a termine l’operazione “Libeccio”, che ha portato all’arresto di 18 persone in carcere, una ai domiciliari e a 19 perquisizioni tra Crotone e altre carceri italiane. L’indagine riguarda le attività delle cosche ‘Arena’ e coinvolge anche un’azienda locale di Messina, considerata tra le vittime dei clan del Crotonese.

La Dda di Catanzaro smantella le cosche 'Arena', 'Manfredi' e 'Nicoscia'. Tra le aziende colpite, anche una ditta messinese fornitrice di mezzi a freddo a una società del Salernitano. Arresti e perquisizioni tra Crotone e altre province d'Italia Un'ombra criminale che parte dal Crotonese si allunga fino a Messina. Stamattina la Dda di Catanzaro, con l'operazione denominata "Libeccio", ha eseguito 18 arresti in carcere, uno ai domiciliari e 19 perquisizioni tra Crotone e diversi istituti penitenziari italiani, colpendo le cosche 'Arena', 'Manfredi' e 'Nicoscia' di Isola di Capo Rizzuto. Tra le vittime delle estorsioni documentate dagli...