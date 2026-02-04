Si separano e il giudice nega l'affidamento condiviso del cane l'avvocato | Manca una legge specifica

Dopo una separazione giudiziaria, il tribunale ha deciso di non assegnare l’affidamento condiviso del cane. L’uomo che aveva chiesto di tenerlo con sé si è visto negare questa possibilità, e il cane rimarrà di proprietà dell’ex coniuge. L’avvocato dell’uomo commenta che manca una legge specifica che tuteli questi casi.

Dopo una separazione giudiziale, un uomo si è visto negare dal Tribunale l’affidamento condiviso del cane, che resta di proprietà dell'ex coniuge. Per il Codice civile questo è ancora una "cosa". Eppure, in passato i giudici hanno preso decisione differenti. Secondo l'avvocato Cappai, esperto in diritto degli animali, manca ancora una legge specifica.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Cane Separazione

Ultime notizie su Cane Separazione

