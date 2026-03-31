L' avvocato Garofalo compie 103 anni la visita del presidente dei penalisti Martucci

Oggi si è celebrato il 103° compleanno di un avvocato con una visita da parte del presidente della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere. Durante l'incontro, sono stati consegnati all'anziano professionista i messaggi augurali ricevuti dagli avvocati penalisti. La visita ha rappresentato un momento di riconoscimento per la lunga carriera e il ruolo di rilievo svolto dall'anziano avvocato nel settore legale locale.

Garofalo, fondatore e Presidente Emerito della Camera Penale sammaritana, ci ha tenuto a ringraziare gli iscritti per l’affetto e per gli auguri a lui rivolti ed ha ribadito l’importanza e il prestigio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricordando il valore delle opere realizzate dalla Camera Penale: “alla fine della mia vita auguro a tutti una lunga vita e invito tutti a non dimenticare questa terra che ha dato l’opportunità a tanti colleghi di farsi avanti, di farsi un nome. Bastava appartenere al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere già a un alto livello professionale”. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - L'avvocato Garofalo compie 103 anni, la visita del presidente dei penalisti Martucci Articoli correlati Separazione delle carriere, il presidente dei penalisti agrigentini: "Votare sì per avere magistrati imparziali"“Chi accusa non può stare nella stessa squadra di chi giudica, la riforma servirà a dare attuazione alla Costituzione e rendere la giustizia più... Leggi anche: Marotta compie 69 anni: gli auguri del club per il suo Presidente