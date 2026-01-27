Separazione delle carriere il presidente dei penalisti agrigentini | Votare sì per avere magistrati imparziali

La separazione delle carriere dei magistrati è un tema di attualità che riguarda l’efficienza e l’imparzialità della giustizia. Il presidente dei penalisti agrigentini sottolinea come un voto favorevole possa contribuire a garantire magistrati più indipendenti e credibili, favorendo il rispetto della Costituzione e rafforzando la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.

“Chi accusa non può stare nella stessa squadra di chi giudica, la riforma servirà a dare attuazione alla Costituzione e rendere la giustizia più credibile”. Ignazio Valenza, presidente della camera penale di Agrigento, sintetizza così le ragioni a sostegno del sì al voto referendario sulla separazione delle carriere dei magistrati in programma il 22 e il 23 marzo. “Non è uno stravolgimento della Carta costituzionale – dice ad AgrigentoNotizie – ma al contrario è uno strumento di attuazione. La riforma è un passo necessario per garantire un giudice davvero terzo e indipendente”. Presidente, partiamo dalla domanda che può sembrare più semplice: perché votare sì? "Perché la riforma costituzionale costituisce l'attuazione piena del dettato di cui all'articolo 111 della Costituzione che prevede il giusto processo dove è prescritto che il nostro processo penale si svolga nel contraddittorio delle parti innanzi a un giudice terzo e imparziale, quindi attuazione del dettato costituzionale e non stravolgimento della Costituzione per come sostengono i fautori del no.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

