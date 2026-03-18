In provincia di Reggio Calabria, sono state eseguite ispezioni inaspettate che hanno portato alla scoperta di irregolarità nel settore edile, agricolo e commerciale. Durante le verifiche sono state comminate sanzioni per un totale di 3.900 euro, relative a casi di lavoro nero e violazioni delle norme sulla sicurezza. Nessun dettaglio sui nomi delle aziende coinvolte o sui soggetti sanzionati.

Ispezioni inaspettate hanno scosso il tessuto produttivo della provincia di Reggio Calabria, portando alla luce irregolarità gravi nel settore edile, agricolo e commerciale. Nella Costa Jonica reggina, due imprese sono state sanzionate per l’uso di materiali non idonei e modalità operative pericolose, mentre nella Piana di Tauro un negozio di calzature è stato sospeso a causa del superamento della soglia del 10% di lavoro nero. Parallelamente, nella Locride, un centro gomme ha dovuto affrontare il recupero di contributi non versati a seguito di registrazioni infedeli nel Libro Unico del Lavoro. Le autorità competenti hanno agito con decisione: ai titolari delle imprese edili sono state notificate prescrizioni per violazioni penali previste dal Testo Unico sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: 3.900 euro di sanzioni per lavoro nero e sicurezza

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