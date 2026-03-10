Lavori nel quartiere Trinità | videosorveglianza altri 4 impianti Diventano 38 le telecamere attive

L’amministrazione comunale di Sarzana ha avviato lavori nel quartiere Trinità, includendo l’installazione di quattro nuovi impianti di videosorveglianza. Attualmente, nel quartiere sono attive complessivamente 38 telecamere, che monitorano diverse aree della zona. Gli interventi rientrano in un progetto di manutenzione ordinaria volto a migliorare la sicurezza e la sorveglianza del quartiere.

Sarzana (La Spezia), 10 marzo 2026 – L’amministrazione comunale di Sarzana ha avviato interventi di ordinaria manutenzione nel quartiere Trinità. “In piazza Martiri della Libertà e in via Gori – sui legge in una nota dell’ufficio stampa – è attualmente in corso l’ampliamento del sistema di videosorveglianza, con l’installazione di nuove telecamere. L’intervento è finalizzato a rafforzare le attività di prevenzione e controllo dell’area, contribuendo ad aumentare i livelli di sicurezza per cittadini e attività presenti nel quartiere”. Secondo i dati forniti dal Comune, al momento nel quartiere Trinità sono operativi diversi sistemi di videosorveglianza: 8 in piazza Terzi, 14 tra piazza Martiri della Libertà e l’area Giorgi, 8 al centro Barontini e 4 in via Ronzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

