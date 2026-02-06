Via Bertini ultimi giorni per il maxi cantiere | Lavori conclusi prima del previsto E riapre la rotonda

Da forlitoday.it 6 feb 2026

Ultimi giorni di lavori sulla via Bertini, dove il cantiere sta per chiudere prima del previsto. Gli operai hanno concluso le operazioni alcuni giorni prima rispetto ai piani e da sabato la rotatoria sarà di nuovo percorribile. La riapertura di via Bertini è prevista per metà settimana, restituendo così fluidità al traffico della zona.

Lavori al termine con qualche settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma: da sabato sarà già percorribile la rotatoria, da metà settimana riapre anche via Bertini. Ultimata la posa della maxi condotta da 1,5 metri di diametro per una portata sei volte superiore a quella preesistente. Si.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

