Via Bertini ultimi giorni per il maxi cantiere | Lavori conclusi prima del previsto E riapre la rotonda

Ultimi giorni di lavori sulla via Bertini, dove il cantiere sta per chiudere prima del previsto. Gli operai hanno concluso le operazioni alcuni giorni prima rispetto ai piani e da sabato la rotatoria sarà di nuovo percorribile. La riapertura di via Bertini è prevista per metà settimana, restituendo così fluidità al traffico della zona.

