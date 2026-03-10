Perugia conclusi i lavori in piazza Matteotti Riapre al traffico la carreggiata

A Perugia la carreggiata di piazza Matteotti è stata riaperta al traffico dopo che sono stati completati i lavori di manutenzione della pavimentazione in sampietrini. I lavori si sono conclusi in breve tempo e consentono ora il normale passaggio dei veicoli nella zona centrale della città. La piazza torna così accessibile alla circolazione stradale dopo le operazioni di rifacimento.

Riapre al traffico la carreggiata di piazza Matteotti a Perugia dopo la conclusione dei lavori che hanno portato alla manutenzione della pavimentazione in sampietrini. L'intervento, partito il 2 febbraio, ha riguardato i tratti di pavimentazione fortemente ammalorati, con l’obiettivo di ripristinare sicurezza, funzionalità e decoro in uno dei punti più centrali e frequentati della città. I lavori hanno previsto anche un intervento sul sottofondo della pavimentazione, con l’utilizzo di materiali più idonei e resistenti rispetto a quelli precedentemente presenti, così da garantire maggiore durata e stabilità nel tempo. "Si conclude un intervento importante di manutenzione ordinaria" è quanto dichiarato dall'assessore Zuccherini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

