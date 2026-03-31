Lavoratori museali presidio davanti agli Uffizi Turni massacranti e precari lasciati a casa FOTO

I sindacati: “Siamo ormai a ridosso della Pasqua e le criticità aumenteranno mentre chiediamo la fine della precarietà, vengono assunti nuovi lavoratori con contratti ancora più precari” I lavoratori dei musei fiorentini sono tornati davanti alla Galleria degli Uffizi per chiedere il rispetto dei contratti, nuove assunzioni e la reintegrazione dei cosiddetti “precari storici”, molti dei quali senza lavoro dallo scorso ottobre. La protesta, promossa da USB Firenze, Workers in Florence e sostenuta anche da Sudd Cobas, punta il dito contro la gestione degli appalti dei musei cittadini, in particolare quelli affidati a CoopCulture. Secondo i sindacati, le condizioni lavorative sarebbero diventate “insostenibili” con ore non garantite, pause non rispettate, criticità su salute e sicurezza e cambi di sede decisi unilateralmente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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