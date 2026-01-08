VIDEO| Turni massacranti futuro incerto e scarsa sicurezza | in piazza sindacati e lavoratori Tua

L'8 gennaio, i lavoratori Tua hanno scioperato per quattro ore, manifestando davanti alla sede regionale di piazza Unione in Abruzzo. La protesta ha evidenziato le difficoltà legate ai turni prolungati, all’incertezza sul futuro e alla sicurezza sul lavoro. La mobilitazione si inserisce nel contesto di una crescente preoccupazione tra i dipendenti del settore, desiderosi di ottenere maggiori garanzie e un dialogo costruttivo con le istituzioni.

