VIDEO| Turni massacranti futuro incerto e scarsa sicurezza | in piazza sindacati e lavoratori Tua
L'8 gennaio, i lavoratori Tua hanno scioperato per quattro ore, manifestando davanti alla sede regionale di piazza Unione in Abruzzo. La protesta ha evidenziato le difficoltà legate ai turni prolungati, all’incertezza sul futuro e alla sicurezza sul lavoro. La mobilitazione si inserisce nel contesto di una crescente preoccupazione tra i dipendenti del settore, desiderosi di ottenere maggiori garanzie e un dialogo costruttivo con le istituzioni.
Quattro ore di sciopero dei lavoratori Tua e presidio sotto la sede di piazza Unione della Regione Abruzzo la mattina di giovedì 8 gennaio. I lavorati e i sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa trasporti) chiedono risposte sul loro futuro, ma anche soluzione per una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Dai turni massacranti alle esternalizzazioni: presidio e stato di agitazione dei lavoratori Tua, con loro sindacati e Pd [FOTO]
Leggi anche: “Turni massacranti e neanche un buono pasto”, guardie giurate e addetti alla sicurezza in sciopero
Trasporti, venerdì 9 sciopero di otto ore del personale dell'Arst. Orsa Tpl: 'salari fermi, turni massacranti e un integrativo senza risposte' #ANSA x.com
Trasporti, venerdì 9 sciopero di otto ore del personale dell'Arst. Orsa Tpl: 'salari fermi, turni massacranti e un integrativo senza risposte' #ANSA - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.