Lautaro è previsto in gruppo nel pomeriggio e potrebbe essere disponibile per il prossimo impegno contro la Roma. Chivu, allenatore della squadra avversaria, lo aspetta. La partita è programmata per Pasqua e si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre. La presenza di Lautaro in campo potrebbe influenzare le scelte di formazione dei rispettivi allenatori.

Inter News 24 Lautaro è atteso in gruppo oggi pomeriggio, ecco cosa filtra in vista del big match in programma contro la Roma. L’Inter tornerà a lavorare ad Appiano Gentile nella giornata di oggi, dopo i giorni di riposo concessi da mister Cristian Chivu. Il tecnico romeno dovrà attendere però domani e dopodomani per avere tutti i Nazionali nuovamente a disposizione. Considerando che già cinque calciatori: Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi ed Esposito, saranno impegnati stasera in Bosnia-Italia. Nel frattempo però arrivano buone notizie sul fronte Lautaro Martinez. Lautaro vuole la Roma, oggi è atteso in gruppo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo il riposo di ieri, oggi l’attaccante e capitano nerazzurro è atteso in gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro torna e vede la Roma, Chivu lo aspetta: può giocare titolare a Pasqua?

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