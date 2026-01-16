Chi è Julien Lieb il cantante scelto da Laura Pausini per la cover di Mengoni
Julien Lieb, giovane cantante francese, sta conquistando il pubblico con la sua voce ricca di sfumature. Laura Pausini ha scelto di collaborare con lui per una cover di Mengoni, unendo i loro stili distintivi. Questa collaborazione rappresenta un incontro tra due voci diverse, arricchendo il panorama musicale con un’interpretazione originale e autentica.
Laura Pausini ha deciso di unire il suo timbro inconfondibile a quello di Julien Lieb, giovane rivelazione che sta incantando la Francia. A sancire questa unione artistica è La Dernière Chanson, una reinterpretazione intensa e bilingue del grande successo di Marco Mengoni, Due vite, che trionfò a Sanremo 2023. La storia di Julien Lieb. Al secolo Julien Liebermann, il giovane artista ha saputo trasformare le proprie fragilità in una forza straordinaria. Nato a Pau, nella suggestiva regione dei Pirenei Atlantici, Julien Lieb è cresciuto immerso nella musica, ma il suo cammino verso il successo è stato costellato di tante sfide. 🔗 Leggi su Dilei.it
