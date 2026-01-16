Julien Lieb, giovane cantante francese, sta conquistando il pubblico con la sua voce ricca di sfumature. Laura Pausini ha scelto di collaborare con lui per una cover di Mengoni, unendo i loro stili distintivi. Questa collaborazione rappresenta un incontro tra due voci diverse, arricchendo il panorama musicale con un’interpretazione originale e autentica.

Laura Pausini ha deciso di unire il suo timbro inconfondibile a quello di Julien Lieb, giovane rivelazione che sta incantando la Francia. A sancire questa unione artistica è La Dernière Chanson, una reinterpretazione intensa e bilingue del grande successo di Marco Mengoni, Due vite, che trionfò a Sanremo 2023. La storia di Julien Lieb. Al secolo Julien Liebermann, il giovane artista ha saputo trasformare le proprie fragilità in una forza straordinaria. Nato a Pau, nella suggestiva regione dei Pirenei Atlantici, Julien Lieb è cresciuto immerso nella musica, ma il suo cammino verso il successo è stato costellato di tante sfide. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Julien Lieb, il cantante scelto da Laura Pausini per la cover di Mengoni

Leggi anche: Laura Pausini pubblica il brano La Dernière Chanson (Due vite) con Julien Lieb, il video

Leggi anche: Gianluca Grignani e Laura Pausini fanno pace: accordo per la cover di “La mia storia tra le dita”. Warner Chappell: “La versione della cantante resta sul mercato”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chi è Julien Lieb, il cantante scelto da Laura Pausini per la cover di Mengoni - Julien Lieb è il giovane cantante scelto da Laura Pausini per un progetto speciale: insieme interpretano la nuova versione di Due Vite di Mengoni. dilei.it