La figlia di Laura Pausini compie 13 anni il dolcissimo messaggio della cantante | Non aver paura sono qui con te

La cantante Laura Pausini ha dedicato un messaggio speciale alla figlia Paola, che oggi compie 13 anni. Con parole semplici e affettuose, la cantante le ha scritto di non aver paura, perché è sempre lì con lei. La foto e il messaggio sono stati condivisi sui social, e hanno fatto emozionare i fan.

Solarolo (Ravenna), 8 febbraio 2026 – "Buon Compleanno mia Piccola Grande Paola". Inizia così un toccante messaggio scritto da Laura Pausini in post pubblicato sui profili social, in occasione del tredicesimo compleanno della figlia Paola. Febbraio, uno dei mesi più importanti della vita. Un evento gioioso che cade in un mese, quello di febbraio che, come Laura ha scritto pochi giorni fa, per lei è da sempre uno dei mesi più importanti della sua vita. Un mese in cui è diventata mamma di Paola, la figlia avuta con il chitarrista e collaboratore Paolo Carta (tredici anni fa), ha vinto Sanremo (trentatrè anni fa), ha vinto il suo primo Grammy (vent'anni fa) e quest'anno, oltre all' uscita dell'album di cover 'Io canto 2', ha appena cantato l'Inno alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, e tornerà sul palco dell'Ariston per co-condurre il festival della canzone italiana al fianco di Carlo Conti.

