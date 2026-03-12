La campionessa Eleonora di Torino dopo la beffa dolce-amaro a L' Eredità per gioco perde altri 100 mila euro a La Ghigliottina

La campionessa torinese, nota per la sua partecipazione a programmi televisivi, ha raccontato di aver ripensato alla sconfitta della sera precedente, quando ha sfiorato una vittoria di 100 mila euro alla Ghigliottina. Durante la puntata di mercoledì 11 marzo, ha espresso un senso di amarezza per l'esito, sottolineando come il finale le abbia lasciato un senso di insoddisfazione.

"Ci ho ripensato. Il finale di ieri mi ha lasciato un bel po' di amaro in bocca". Eleonora in apertura della puntata di mercoledì 11 marzo inevitabilmente non può non pensare all'epilogo beffa della sera precedente quando alla Ghigliottina ha sfiorato una vittoria che sarebbe valsa 100 mila euro. Le sarebbe bastato scrivere "amaro" e non "dolce" per riuscire a portarsi a casa l'agognato montepremi. La campionessa di Torino, motivata più che mai, è riuscita a raggiungere La Ghigliottina per la quinta volta, ma purtroppo non è riuscita a uscirne vincitrice come ha dimostrato più volte di meritare. "Sono qui per togliere l'amarezza e scrivere un finale dolce", ha detto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Eleonora, la campionessa di Torino perde 100 mila euro a l'Eredità: 'dolce' invece di 'amaro' le costa la vittoria a La GhigliottinaNon era "dolce" la parola-tabellone della Ghigliottina nella puntata di ieri, martedì 10 marzo su Raiuno, de L'Eredità.

Eleonora, la campionessa di Torino perde 100 mila euro a l'Eredità: "dolce" le costa la vittoria a La GhigliottinaNon era "dolce" la parola-tabellone della Ghigliottina nella puntata di ieri, martedì 10 marzo su Raiuno, de L'Eredità.

