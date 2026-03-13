Attentato alla sinagoga in Michigan | i fratelli dell’assalitore erano membri di Hezbollah uccisi dall’IDF

Il 12 marzo, un uomo ha compiuto un attacco contro una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan. I fratelli dell’assalitore, che erano membri di Hezbollah, sono stati uccisi dall’IDF. L’episodio ha portato all’attenzione le implicazioni di questa azione, mentre le autorità stanno indagando sui dettagli e sulle eventuali connessioni con gruppi terroristici. La scena rimane sotto controllo delle forze dell’ordine.

L’uomo che il 12 marzo ha attaccato un complesso ebraico a West Bloomfield Township, nel Michigan, scontrandosi con la sua auto contro l’edificio del Temple Israel, sinagoga che ospita una scuola ebraica con asilo nido, materna e un centro diurno, per poi aprire il fuoco contro il personale di sicurezza prima di essere ucciso dalla polizia, era fratello di due membri di Hezbollah uccisi in un recente raid israeliano in Libano. Lo ha riferito a Nbc News un funzionario libanese. Colonna di fumo dal complesso Temple Israel (X). Chi era l’attentatore ucciso dalla polizia. Ayman Mohamad Ghazali, questo il nome dell’attentatore, aveva 41 anni ed era arrivato negli Stati Uniti nel 2011 con un visto di immigrazione IR1, perché coniuge di una cittadina statunitense. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Attentato alla sinagoga in Michigan: i fratelli dell’assalitore erano membri di Hezbollah uccisi dall’IDF Articoli correlati Attentato alla sinagoga Temple Israel di Detroit. Morto l'assalitoreNel 2018 la strage alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh a opera di un suprematista bianco. Leggi anche: Sparatoria in una sinagoga (con scuola) del Michigan: “Assalitore ucciso dalle forze dell’ordine” Altri aggiornamenti su Attentato alla sinagoga in Michigan i... Temi più discussi: Esplosione alla sinagoga di Liegi: sale la tensione dopo l’attacco a Oslo; Attacco antisemita alla sinagoga di Liegi; Sparatoria in una sinagoga in Michigan; Attentato alla sinagoga Temple Israel di Detroit. Morto l'assalitore. Attentato alla sinagoga in Michigan: i fratelli dell’assalitore erano membri di Hezbollah uccisi dall’IDFSparatoria in sinagoga nel Michigan: i fratelli dell’attentatore erano membri di Hezbollah uccisi dall’IDF in Libano. lettera43.it Attentato contro sinagoga in Michigan, morto l’assalitore: Aveva perso la famiglia in un raid in LibanoIl dodici marzo 2026 la cronaca internazionale è stata scossa da un gravissimo tentativo di strage avvenuto nel Michigan, dove una sinagoga è diventata il ... thesocialpost.it #Michigan, attentato alla Sinagoga. Chi era il terrorista... x.com Attentato alla sinagoga a Detroit, la famiglia dell'assalitore uccisa da un raid israeliano in Libano. Netanyahu: 'L'antisemitismo non conosce confini' #ANSA - facebook.com facebook