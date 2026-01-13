Lavori nella scuola Perone incontro tra Comune e genitori | ipotesi utilizzo palestra del liceo De Nittis

Il Comune di Bari e i genitori della scuola Perone si sono incontrati per discutere dell’ipotesi di utilizzare la palestra del liceo De Nittis-Pascali. La struttura potrebbe ospitare le classi a tempo pieno della scuola ‘Clementina Perone-Carlo Levi’, attualmente inattiva a causa di verifiche su alcuni ristagni d’acqua. L’obiettivo è garantire spazi adeguati e sicuri per gli studenti, in attesa di interventi sulla struttura principale.

La palestra della liceo De Nittis-Pascali di Bari potrebbe essere utilizzata dalle classi a tempo pieno della scuola ‘Clementina Perone-Carlo Levi’, il cui plesso principale, in via Nazariantz, è attualmente non agibile a causa di alcune verifiche dopo la scoperta di alcuni ristagni d'acqua al. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

