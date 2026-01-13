Lavori nella scuola Perone incontro tra Comune e genitori | ipotesi utilizzo palestra del liceo De Nittis

Il Comune di Bari e i genitori della scuola Perone si sono incontrati per discutere dell’ipotesi di utilizzare la palestra del liceo De Nittis-Pascali. La struttura potrebbe ospitare le classi a tempo pieno della scuola ‘Clementina Perone-Carlo Levi’, attualmente inattiva a causa di verifiche su alcuni ristagni d’acqua. L’obiettivo è garantire spazi adeguati e sicuri per gli studenti, in attesa di interventi sulla struttura principale.

La palestra della liceo De Nittis-Pascali di Bari potrebbe essere utilizzata dalle classi a tempo pieno della scuola ‘Clementina Perone-Carlo Levi’, il cui plesso principale, in via Nazariantz, è attualmente non agibile a causa di alcune verifiche dopo la scoperta di alcuni ristagni d'acqua al. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: A San Salvo l'incontro “Essere genitori oggi tra smartphone, scuola e benessere emotivo" Leggi anche: Cade dalla palestra di roccia e si rompe tibia e perone: interviene il soccorso alpino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ristagni d'acqua nella scuola Perone, completato trasferimento di 15 classi nel plesso Moro; Ricerca; Bari, riaprono le porte dell'istituto Moro dopo manutenzione e prevenzione: 15 classi ritornano sui banchi. Lavori nella scuola Perone, incontro tra Comune e genitori: ipotesi utilizzo palestra del liceo De Nittis - I bambini sono stati trasferiti momentaneamente negli spazi del plesso Moro in via Ravanas. baritoday.it

Ristagni d'acqua nella scuola Perone, completato trasferimento di 15 classi nel plesso Moro - Il prossimo 12 gennaio sarà avviato anche il servizio di mensa scolastica per le sezioni a tempo prolungato ... baritoday.it

LAVORI ALLA SCUOLA PRIMARIA ALDA COSTA. Durante il periodo di chiusura natalizio abbiamo approfittato per portare avanti alcuni interventi importanti all’interno della scuola primaria Alda Costa. In particolare sono stati ridipinti i locali dei bagni, utilizz - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.