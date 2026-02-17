Iran | blackout digitale e musica come rifugio e resistenza per 81 milioni di persone
In Iran, un blackout digitale ha lasciato milioni di cittadini senza connessione, spingendoli a cercare conforto nella musica come forma di resistenza. Durante le proteste contro la crisi economica di fine 2025 a Teheran, il governo ha bloccato l’accesso a Internet, isolando l’intera popolazione. Di fronte a questa esclusione digitale, molti iraniani si sono rivolti alle canzoni e ai messaggi condivisi offline, trovando nel suono un modo per comunicare e resistere.
La Musica nell’Ombra Digitale: Come l’Iran ha Trovato Rifugio nel Suono Durante il Blackout. Teheran, Iran – Mentre le proteste per la crisi economica di fine 2025 infiammavano le strade, il governo iraniano ha imposto un blocco di Internet senza precedenti, isolando 81 milioni di persone. In questa situazione di emergenza, gli iraniani hanno riscoperto un’ancora di salvezza inaspettata: i file musicali salvati, trasformando chiavette USB e archivi digitali in simboli di resistenza e conforto. Il Silenzio Digitale e la Rinascita dell’Analogico. La decisione di interrompere l’accesso alla rete ha paralizzato la vita quotidiana, rendendo difficile persino orientarsi o comunicare.🔗 Leggi su Ameve.eu
In Iran, l’interruzione totale dell’accesso a Internet rappresenta un passo verso un controllo più stringente sulla comunicazione digitale.
