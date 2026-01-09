Time escape | al Rifugio Digitale la mostra di Giacomo Costa
Dal 16 gennaio al 1 febbraio 2026, il Rifugio Digitale ospita
Dal 16 gennaio al 1 febbraio 2026, Rifugio Digitale presenta time(e)scape di Giacomo Costa, una mostra che esplora le tensioni tra essere umano, architettura, progresso e ambiente. Curata da Serena Tabacchi, con la direzione artistica di Laura Andreini, la mostra è realizzata in collaborazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
