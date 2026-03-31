L’Atalanta continua il pugno duro con l’Inter | dopo Lookman freno anche per questo giocatore

L’Atalanta ha deciso di limitare le possibilità di trasferimento di alcuni suoi giocatori, tra cui Lookman. Nel frattempo, l’Inter si sta concentrando su Marco Palestra, considerato un possibile sostituto per il ruolo di esterno destro. La società nerazzurra sta seguendo da vicino la situazione del calciatore, valutando eventuali offerte o trattative. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.

L’ Inter guarda al futuro e mette nel mirino Marco Palestra, individuato come l’erede ideale per la corsia di destra. Con il possibile addio di Denzel Dumfries che si fa sempre più concreto, la dirigenza nerazzurra ha rotto gli indugi, puntando con decisione sul talento di proprietà dell’ Atalanta. Il giovane esterno, attualmente in prestito al Cagliari, ha stregato gli osservatori di Viale della Liberazione grazie a una stagione vissuta da protagonista assoluto in Serie A. Le qualità tecniche del classe 2005 parlano chiaro e i dati statistici ne certificano l’esplosività. Palestra è infatti il secondo giocatore del campionato per dribbling riusciti, ben 53, superato solo da un talento cristallino come Yildiz. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Lookman, possibile addio all’Atalanta: questo club vuole il giocatore accostato alla Juve. I dettagli della possibile trattativadi Redazione JuventusNews24Lookman, il nigeriano continua ad essere il primo obiettivo per l’attacco del Galatasaray. Espulsione Kalulu, pugno duro con La Penna: l’arbitro verso un lunghissimo stop dopo Inter Juvedi Redazione Inter News 24Espulsione Kalulu, l’arbitro La Penna, dopo la gara di ieri sera tra Inter e Juve, va verso un lungo stop. ATALANTA - INTER CON IL SOLITO LAUTARO! L’INTER TORNA CAPOLISTA DI HORTO MUSO. RISULTATO GIUSTO Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento IL PROGRAMMA DEL WEEKEND – La 18 attende l’Atalanta, 15 e 16 sfidano il Napoli; Denis spinge l’Atalanta: Champions? Si può fare; Cosa ha insegnato questa Champions all’Atalanta: pesano i duelli individuali (cioè vincerne più degli altri); Sarai per sempre il nostro MONDO. Atalanta, oggi la ripresa in vista del LecceAtalanta, ripresa degli allenamenti a Zingonia: Hien out contro il Lecce, Scamacca migliora e punta alla convocazione ... calcioatalanta.it Telegolfo-RTG emittente televisiva. . L’Atalanta vince di misura e continua la sua corsa in classifica. #SerieA #Atalanta #Calcio facebook