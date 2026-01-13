Lookman possibile addio all’Atalanta | questo club vuole il giocatore accostato alla Juve I dettagli della possibile trattativa

Lookman potrebbe lasciare l’Atalanta per approdare al Galatasaray, che ha manifestato interesse per il giocatore. La trattativa, con possibilità di trasferimento, coinvolge diversi dettagli da definire. Nel frattempo, il club turco si concentra sul rafforzamento dell’attacco, con Lookman come uno dei principali obiettivi. La situazione resta in evoluzione, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sui prossimi sviluppi di questa possibile operazione di mercato.

Lookman, il nigeriano continua ad essere il primo obiettivo per l'attacco del Galatasaray. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Il mercato di gennaio sta entrando nella sua fase più calda e il nome di Ademola Lookman è diventato improvvisamente il centro di un intrigo internazionale che coinvolge l'Atalanta e il calcio turco. La trattativa ha subito un'accelerazione improvvisa nelle ultime ore. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il vice presidente del Galatasaray è arrivato a Milano per incontrare intermediari e dirigenti, un segnale inequivocabile della volontà di chiudere l'operazione in tempi brevi.

