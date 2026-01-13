Lookman possibile addio all’Atalanta | questo club vuole il giocatore accostato alla Juve I dettagli della possibile trattativa
Lookman potrebbe lasciare l’Atalanta per approdare al Galatasaray, che ha manifestato interesse per il giocatore. La trattativa, con possibilità di trasferimento, coinvolge diversi dettagli da definire. Nel frattempo, il club turco si concentra sul rafforzamento dell’attacco, con Lookman come uno dei principali obiettivi. La situazione resta in evoluzione, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sui prossimi sviluppi di questa possibile operazione di mercato.
Lookman, il nigeriano continua ad essere il primo obiettivo per l’attacco del Galatasaray. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Il mercato di gennaio sta entrando nella sua fase più calda e il nome di Ademola Lookman è diventato improvvisamente il centro di un intrigo internazionale che coinvolge l’Atalanta e il calcio turco. La trattativa ha subito un’accelerazione improvvisa nelle ultime ore. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il vice presidente del Galatasaray è arrivato a Milano per incontrare intermediari e dirigenti, un segnale inequivocabile della volontà di chiudere l’operazione in tempi brevi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Lookman Atalanta, addio a gennaio? Questo club è pronto a fare sul serio. I dettagli della possibile proposta per il nigeriano
Leggi anche: Calciomercato Cagliari, possibile colpo a centrocampo per i sardi: nel mirino un giocatore dell’Atalanta. I dettagli della possibile trattativa
Calciomercato, Atalanta-Lookman addio dopo l'arrivo di Raspadori? - Le due offerte per la Dea, si apre un derby - Il blitz dell'Atalanta per assicurarsi Giacomo Raspadori dall'Atltetico Madrid ha preso in contropiede molti esperti di mercato e addetti ai lavori. affaritaliani.it
Atalanta, Raspadori libera Lookman: cessione possibile, Fenerbahce e Galatasaray in pressing - L'arrivo di Raspadori all'Atalanta potrebbe portare all'imminente cessione di Ademola Lookman: ci provano Fenerbahce e Galatasaray ... assopoker.com
Pagina 1 | Lookman, due scenari possibili. E l’Atalanta intanto prende Krstovic - In 'stand by' l'attaccante nigeriano, tornato dopo l'assenza ingiustificata, mentre il club ha chiuso per il centravanti montenegrino del Lecce: tutti i dettagli BERGAMO - corrieredellosport.it
Spese pazze in Turchia, ma com'è possibile I tre fattori per le big, che ora vogliono anche Lookman e Frattesi #turchia #superlig #Mercato #lookman #frattesi #Galatasaray #Besiktas #Fenerbahce x.com
Di nuovo in campo Lavoro parziale in gruppo per Sulemana: recupero possibile, decisivi i prossimi due allenamenti Segnali importanti dal ghanese, che già contro il Genoa potrebbe avere minuti. Senza Lookman, lui è una prima alternativa là davanti https://pr - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.