Espulsione Kalulu pugno duro con La Penna | l’arbitro verso un lunghissimo stop dopo Inter Juve

L’arbitro La Penna rischia un lungo stop dopo aver espulso Kalulu durante la partita tra Inter e Juve di ieri sera. La decisione ha suscitato molte polemiche e potrebbe portare a sanzioni serie per l’arbitro. La FIGC sta valutando le immagini e i commenti dei commentatori sportivi per decidere il da farsi.

Inter News 24 Espulsione Kalulu, l'arbitro La Penna, dopo la gara di ieri sera tra Inter e Juve, va verso un lungo stop. Rocchi pronto a fermarlo. Il sogno di Federico La Penna di consacrarsi tra i grandi dell'arbitraggio italiano si è infranto nella notte di San Siro. Il Derby d'Italia, vinto dall'Inter di Cristian Chivu per 3-2, si è trasformato in un boomerang per il fischietto romano, la cui prestazione è stata giudicata disastrosa dai vertici dell'AIA e dai principali quotidiani sportivi. Espulsione Kalulu, La Penna verso lo stop: Rocchi pronto a fermarlo. Espulsione di Kalulu, La Penna a rischio stop: Rocchi deluso 'arbitro Federico La Penna rischia di fermarsi dopo aver diretto una serata difficile al Meazza, dove ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu. Rosso a Kalulu, l'arbitro La Penna va verso un lungo stop Federico La Penna rischia di essere sanzionato pesantemente dopo aver assegnato un rosso a Kalulu nel derby d'Italia del 15 febbraio 2026, una decisione che ha suscitato molte polemiche tra tifosi e analisti. espulsione di kalulu in inter-juventus, la critica dall'estero e la reazione di bastonil'espulsione di kalulu per un episodio di simulazione provoca reazioni durissime, con l'ex giocatore vincent grella che definisce l'arbitro il 'miglior giocatore' dell'inter e denuncia un vantaggio de ... Chivu difende Bastoni: Non simula. Kalulu? Il tocco c'è, l'espulsione è giustaMILANO - Tensione altissima dopo il derby d'Italia tra Inter e Juve, con tante polemiche sulla direzione arbitrale di La Penna. Gli animi si sono accesi in campo, nel tunnel degli spogliatoi e anche n ... "Furbo è meglio che leale" di Nicola Luongo L'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus nasce da una simulazione evidente. E la cosa più amara non è solo l'errore arbitrale. È l'esultanza. È festeggiare un cartellino rosso ottenuto con un artificio, come fosse un g "Verso la fine del primo tempo ingiusta espulsione di #Kalulu, non era nemmeno fallo su #Bastoni. Un errore evidente dell'arbitro che ha determinato l'andamento successivo della partita" Paolo Pacchioni #nonstopnews LIVE