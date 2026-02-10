Regione Campania l'assessore Morniroli | No al modello Caivano fondato sull'idea di scarti della società

L’assessore Morniroli si scaglia contro il modello Caivano, definendolo un esempio di come si tratta chi viene considerato scarto sociale. In una intervista, Morniroli ha detto chiaramente che la sua regione si oppone a questo modo di gestire i problemi sociali, puntando invece su un sistema scolastico che si prenda cura di chi parte da dietro. Ha anche lanciato una sfida al ministro Valditara, promettendo una scuola che non umilia ma dà opportunità a tutti, in particolare agli ultimi.

Il neo assessore al Welfare lancia la sfida al ministro Valditara: "Qui una scuola che parte dagli ultimi, e non educa all'umiliazione". Sul reddito di cittadinanza regionale: "La lotta alla povertà è una priorità, ma dobbiamo trovare le risorse".🔗 Leggi su Fanpage.it

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha commentato la fiction

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

REGIONE - L'assessore Zabatta a sindaci, 'piani Protezione civile non restino nei cassetti’Napoli, 09 feb. - (Adnkronos) - La prevenzione passa da Piani comunali di protezione civile effettivamente calati sulla realtà territoriale e applicabili concretamente in caso di necessità. È quest ... casertafocus.net

Borse di studio Regione Campania 2025/2026: criteri, importo e come fare domandaOk dalla giunta alle borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026 destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia ... fanpage.it

La Regione Campania ed Unioncamere Campania alla BIT di Milano | 10–12 febbraio 2026 A seguire, il programma completo degli eventi e delle degustazioni. unioncamere.campania.it/content/la-cam… x.com

Il Presidente del Cdc invita il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a muoversi con più decisione e coerenza contro l'autonomia differenziata su cui spingono le region i del nord, il veneto in particolare. Da La Repubblica Napoli dell'8 febbraio 20 facebook