Plasma buttato nelle Marche il caso finisce in Parlamento | il M5s chiama in causa il ministro della Salute

In una regione italiana, più di 1.600 sacche di plasma non sono state trattate entro i tempi previsti e sono state successivamente eliminate. La vicenda ha portato un rappresentante politico a chiedere chiarimenti al ministro della Salute in Parlamento. La questione riguarda il trattamento e la gestione del plasma destinato alla lavorazione, con conseguenze legate a una perdita di sangue biologico.

Nelle Marche oltre 1.600 sacche di plasma non sono state trattate in tempo e sono state destinate al macero. Da quando Fanpage.it ha rivelato la notizia dei quasi sei quintali di materiale sprecato, la Regione ha minimizzato la questione. Ora il Movimento 5 stelle ha depositato un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro della Salute, Orazio Schillaci, per chiedere che intervenga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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