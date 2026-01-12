In Onda Paolo Mieli imbarazza Elly Schlein e Pd | Quella sceneggiata

Durante la puntata di domenica 11 gennaio di In Onda su La7, Paolo Mieli ha criticato Elly Schlein e il Partito Democratico, invitandoli a accelerare i processi decisionali del centrosinistra. La discussione ha evidenziato alcune tensioni interne e ha sollevato riflessioni sul percorso politico del partito. Un intervento che ha suscitato attenzione e ha messo in discussione alcune impostazioni della leadership democratica.

Paolo Mieli inchioda Elly Schlein. Succede a In Onda, nella puntata di domenica 11 gennaio su La7. Qui il giornalista invita la leader del Partito democratico a velocizzare i processi decisionali del centrosinistra. D'altronde l'appuntamento per le prossime elezioni è alle porte. Il campo largo non deve fare "quella sceneggiata che si chiama Joe Biden-Kamala Harris, cioè che c'è un candidato che non si sa se è lui o non è lui, e viene cambiato all'ultimo momento". Infatti, se non trovano presto un nome certo "sprecano quella contendibilità che ho intravisto nel nervosismo di Giorgia Meloni " nella conferenza di fine anno, slittata al 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

