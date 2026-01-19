Lo Stato delle Cose torna sul caso Signorini con l’analisi di Paolo Mieli

Lo Stato delle Cose dedica questa puntata all’analisi del caso Signorini, con approfondimenti di Paolo Mieli. La trasmissione, condotta da Massimo Giletti, torna questa sera, lunedì 19 gennaio, su Rai 3, offrendo un’analisi puntuale e riflessiva su temi di attualità e cronaca.

Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 19 gennaio, con una nuova puntata de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 19 gennaio 2026. In apertura, Michele Santoro interverrà con il suo commento sulla più stretta attualità internazionale e nazionale. A seguire, si accendono i riflettori su Crans-Montana, dove la tragedia delle famiglie delle giovani vittime si intreccia con le bugie dei gestori del locale, i mancati controlli dell’amministrazione comunale e gli errori della procura svizzera. Poi riprende l’ inchiesta sul consorzio mafioso denominato Hydra: ’Ndrangheta, Camorra e Mafia all’indomani della sentenza che ha condannato gli imputati a 500 anni di carcere complessivi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Perché Corona ha attaccato Signorini, il racconto a Lo Stato delle Cose: ‘Non è vendetta, è guerra al sistema’

Nella puntata di Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti analizza il rapporto tra Corona e Signorini, approfondendo le ragioni di un confronto che ha attirato l’attenzione pubblica. L’intervento di Corona, definito da alcuni come una “guerra al sistema”, solleva domande sulla natura del conflitto e sulle dinamiche del mondo dello spettacolo e dell’editoria. Un racconto che invita a riflettere sulle motivazioni e sui contorni di questa vicenda.

