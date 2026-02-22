Cuore camminare fa bene? La ricerca che muta radicalmente il quadro

Una nuova ricerca rivela che camminare migliora la salute del cuore solo se si mantiene un’andatura corretta. La causa di questa scoperta deriva dall’analisi di diversi test condotti su persone di tutte le età. Gli esperti spiegano che camminare con passo troppo lento o troppo veloce può ridurre i benefici, mentre una andatura moderata stimola efficacemente il sistema cardiovascolare. Questo dettaglio potrebbe cambiare le abitudini di chi desidera proteggere il cuore con l’esercizio quotidiano.

Camminare fa bene al cuore, certo. Ma perché l’attività abbia un impatto davvero significativo sul sistema cardiovascolare, l’andatura deve essere ben precisa. Non basta muoversi: conta la velocità. È quanto emerge da uno studio pubblicato su BMJ Heart, che ha analizzato i dati di 420.925 persone contenuti nella UK Biobank, con un focus dettagliato sull’andatura dichiarata dai partecipanti. I ricercatori hanno distinto tre fasce: ritmo lento sotto i 5 km orari; passo normale tra 5 e 6 km orari; camminata veloce oltre i 6,5 km orari. Solo il 6,5% del campione procedeva lentamente, il 53% manteneva un’andatura intermedia e il 41% si muoveva a passo sostenuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

