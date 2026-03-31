A Cornate d’Adda si svolge l’evento primaverile “Fioriranno”, che prevede l’apertura di un campo dedicato alla fioritura. La manifestazione coinvolge diversi partecipanti e si svolge in un’area pubblica della città. L’evento si tiene durante la stagione primaverile, con accesso libero per i visitatori. La giornata include anche l’installazione di un arco colorato, visibile dall’esterno del campo.

A Cornate d’Adda torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera. Fioriranno, il campo all’olandese di Tecla e Nicolò Maggioni, dove la natura si risveglia in tutto il suo incanto e per qualche settimana offre la terapia anti-stress più amata della Brianza: “ you-pick ”, la raccolta di tulipani e narcisi immersi in un mare di colori. Nello spazio di 10mila metri quadrati sono stati piantati 150mila bulbi, un colpo d’occhio straordinario. Nato nove anni fa dall’intuizione dei due fratelli — lui agronomo, lei biologa marina — è stato il primo progetto di questo tipo in provincia. Oggi non è solo una meta molto frequentata, ma anche una vera e propria vetrina green per il territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arcobaleno a Cornate. Porte aperte a ’Fioriranno’

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