Alla ’Buonarroti’ porte aperte all’inglese

L’Istituto Michelangelo Buonarroti di Marina apre le sue porte con gli open day, offrendo l’opportunità di conoscere nel dettaglio l’offerta formativa. Gli incontri si svolgeranno martedì 23 gennaio dalle 15 alle 17 e mercoledì 28 gennaio dalle 16 in poi. Un momento dedicato alle famiglie per approfondire i servizi e le attività dell’istituto, con particolare attenzione ai progetti di insegnamento e alle opportunità di apprendimento, anche in lingua inglese.

Tempo di iscrizioni e l' istituto Michelangelo Buonarroti di Marina apre le porte per i tradizionali open day in programma martedì gennaio (dalle 15 alle 17) e mercoledì 28 gennaio (16.30-18). "Il futuro parla inglese e la Buonarroti offre il Clil (Content and Language Integrated Learning) che non è solo bilinguismo, ma una didattica che trasforma l'apprendimento in un'esperienza globale dove geografia e scienze diventano porte sul mondo, in un percorso d'avanguardia unico nel suo genere e vengono insegnate in lingua inglese – scrive la scuola in una nota - In un mondo che corre veloce, la scuola non può limitarsi a inseguire ma deve anticipare.

