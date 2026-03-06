per lei mostre e musei a porte aperte

Lunedì 9 marzo alle 10, l’Archivio fotografico Lucchese ospiterà l’inaugurazione della mostra intitolata “Le Donne della Cucirini Cantoni Coats di Lucca tra fotografie e documenti”. L’evento si inserisce nel mese dedicato alla donna e prevede l’apertura delle esposizioni e dei musei senza limiti di orario. La mostra presenta immagini e documenti relativi alle lavoratrici della storica azienda lucchese.

Con l’occasione del mese dedicato alla donna lunedì 9 marzo all’ Archivio fotografico Lucchese alle 10 ci sarà l’inaugurazione della mostra Le Donne della Cucirini Cantoni Coats di Lucca tra fotografie e documenti. Giornali, documenti, negativi su vetro e oltre 150 stampe fotografiche animeranno un’esposizione ricca e articolata che mostrerà ai visitatori il ruolo centrale delle dipendenti dell’azienda nell’attività produttiva e nelle iniziative dopolavoristiche fatte di sport, di teatro e di ricamo. La mostra sarà aperta fino al 20 marzo dal lunedì al venerdì 9.30-12.30, martedì e giovedì anche 14.30-17. Nella giornata di domenica si aprono per le donne –a costo zero – i portoni dei Musei Nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi, che saranno visitabili dalle 12 alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

