Giovane nutrizionista apre uno studio | E' il coronamento di un sogno Anche nella vita frenetica uno stile di vita sano è possibile

Sabato scorso è stata inaugurata nello studio di Viale Bologna 92/B a Milano la nuova attività della dottoressa Lucia Bellavista, biologa nutrionista. Un progetto nato dall’esigenza di promuovere uno stile di vita equilibrato, anche nelle città più frenetiche. L’apertura rappresenta un passo importante nel territorio, offrendo servizi di nutrizione e prevenzione, con un approccio professionale e sobrio dedicato al benessere delle persone.

