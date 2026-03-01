È super Bezzecchi in Thailandia l' Aprila vola in MotoGp | 4 moto di Noale tra le prime 5
In Thailandia, durante il primo Gran Premio della stagione di MotoGp al Circuito di Buriram, la Aprilia ha dominato la gara con quattro moto tra le prime cinque posizioni. Tra i piloti presenti, uno si è distinto come il più veloce, portando la casa di Noale in evidenza fin dalle prime fasi della corsa. La competizione ha visto quindi un forte riscontro per il marchio italiano nel circuito asiatico.
È una super Aprilia in Thailandia, nel primo gran premio della stagione di MotoGp disputato al Circuito internazionale di Buriram. Marco Bezzecchi domina la gara partendo dalla pole position, accreditandosi come principale sfidante al trono di Marc Marquez. E nelle prime 5 posizioni, si piazzano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Non era mai accaduto che Aprilia piazzasse tutti i suoi quattro piloti in top 5. Per Marco Bezzecchi è la terza vittoria consecutiva in MotoGP, un risultato mai raggiunto da nessun pilota Aprilia nella storia. Inoltre, negli ultimi tre Gran Premi ha sempre condotto la - facebook.com facebook
MotoGp: Marco Bezzecchi vince il Gp di Thailandia. Precede Acosta e Fernandez. Marc Marquez fora e va fuori #ANSA x.com