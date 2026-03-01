È super Bezzecchi in Thailandia l' Aprila vola in MotoGp | 4 moto di Noale tra le prime 5

In Thailandia, durante il primo Gran Premio della stagione di MotoGp al Circuito di Buriram, la Aprilia ha dominato la gara con quattro moto tra le prime cinque posizioni. Tra i piloti presenti, uno si è distinto come il più veloce, portando la casa di Noale in evidenza fin dalle prime fasi della corsa. La competizione ha visto quindi un forte riscontro per il marchio italiano nel circuito asiatico.