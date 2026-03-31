Lapo Elkann trasloca in Svizzera | Lucerna meglio di New York

Lapo Elkann ha annunciato il suo trasferimento a Lucerna, in Svizzera, dichiarando che attualmente il Paese è il luogo più adatto per lui. La decisione di lasciare l’Italia è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici del trasloco. La scelta è stata motivata dall’interesse per la città svizzera e dai confronti con altre località, tra cui New York.

(Adnkronos) – "Oggi la Svizzera è il posto giusto per me". Lapo Elkann si trasferisce a Lucerna e spiega i motivi della decisione di lasciare l'Italia. "La Svizzera offre sicurezza. Ho vissuto a Milano, Parigi, New York, Lisbona. Ogni città apparteneva a una fase della mia vita", dice l'erede della dinastia Agnelli al quotidiano Aargauer. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Lapo Elkann si è trasferito in Svizzera: è più sicura perchè neutrale x.com