L’Antica Pizzeria Da Michele a Perugia l’apertura della prima sede in Umbria

Giovedì 8 gennaio, l’Antica Pizzeria Da Michele ha aperto a Perugia, segnando il suo debutto in Umbria. La nuova sede offre agli appassionati di pizza un’opportunità di gustare le specialità storiche in un ambiente accogliente e curato. L’inaugurazione rappresenta un passo importante per l’espansione del brand, portando la tradizione partenopea nel cuore della regione.

Giovedì 8 gennaio, l’ Antica Pizzeria Da Michele ha inauguratio, nel cuore dell’Umbria, la sua prima sede in questa regione. La storica insegna napoletana apre le sue porte a Perugia in una location d’eccezione: i locali dello storico ex Caffè di Perugia in via Mazzini 10, a pochissimi passi da Corso Vannucci e Piazza IV Novembre, punti di maggior interesse turistico della città. Alessandro Condurro, amministratore de L’Antica Pizzeria Da Michele in the World, commenta così la nuova apertura: “L’arrivo a Perugia rappresenta per noi un passaggio importante: la scelta di una location così iconica come l’ex Caffè di Perugia non è casuale, testimonia la nostra volontà di valorizzare il territorio che ci ospita, fondendo la sacralità della nostra pizza ‘a ruota di carro’ con l’eleganza di un luogo che è nel cuore degli abitanti di Perugia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

