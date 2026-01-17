Danneggia auto e camion poi si scaglia contro gli agenti | finisce in manette

A Lecce, nel quartiere di via Adriatica, si è verificato un episodio di disordine intorno a mezzogiorno. Un uomo di 43 anni, noto alle forze dell’ordine, ha causato danni a veicoli e successivamente si è scagliato contro gli agenti intervenuti, finendo infine in manette. L’evento ha coinvolto diverse vetture e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

LECCE – Parapiglia, in via Adriatica, intorno a mezzogiorno. Un 43enne, già noto alle forze dell'ordine, danneggia auto e camion in zona. Arriva la polizia e si scaglia anche contro gli agenti: in manette. È stato infine arrestato Lorenzo Russano, finito sulle pagine delle cronache locali negli anni scorsi per episodi analoghi. Tutto è cominciato lungo la via che conduce a Torre Chianca, all'angolo con via Sesia, dove alcuni operai e dei residenti del luogo hanno allertato i numeri di pronto intervento per chiedere aiuto. Alcuni mezzi sarebbero stati colpiti con violenza e senza motivo, forse per via di uno stato di alterazione psico fisica, per un danno complessivo ancora in fase di quantificazione.

