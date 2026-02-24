Brescia 45enne lancia grosse pietre contro treni e auto e poi fa a botte con gli agenti | arrestato

Un uomo di 45 anni ha lanciato grossi sassi contro treni e auto, poi ha aggredito gli agenti intervenuti per fermarlo. La sua azione ha causato danni significativi e ha messo in allarme i passanti. Durante l'intervento, ha opposto resistenza e si è scagliato contro le forze dell’ordine. Alla fine, è stato arrestato e sarà rimpatriato. Le forze dell’ordine stanno valutando ulteriori provvedimenti.

Eseguito un arresto a Brescia, dove un cittadino nigeriano di 45 anni è stato fermato dopo aver aggredito violentemente alcuni agenti intervenuti per fermare un episodio di violenza e danneggiamento. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali e destinatario di sorveglianza speciale per violenza domestica, è stato bloccato dopo aver lanciato pietre contro treni e automobili in sosta. L'operazione è stata condotta nei giorni scorsi e si è conclusa con il trasferimento del soggetto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, in vista dell'espulsione.

