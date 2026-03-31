L’ambiguità del mondo narrata in cento immagini

Nel 1826, Joseph Nicéphore Niépce scattò la prima fotografia conosciuta, una veduta scattata da una finestra. Questa immagine segna un momento fondamentale nella storia della fotografia, aprendo la strada a un nuovo modo di catturare e conservare le rappresentazioni visive del mondo. La fotografia di Niépce rappresenta un punto di partenza per molte delle immagini che ancora oggi costituiscono il modo in cui documentiamo la realtà.

Mostre Presso il Mudec di Milano, fino al 28 giugno, un progetto espositivo che attraversa due secoli di storia dell’immagine, a cura di Denis Curti insieme ad Alessio Fusi e Alessandro Curti Mostre Presso il Mudec di Milano, fino al 28 giugno, un progetto espositivo che attraversa due secoli di storia dell’immagine, a cura di Denis Curti insieme ad Alessio Fusi e Alessandro Curti Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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