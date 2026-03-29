Se le immagini liberano un’altra narrazione del mondo

Si conclude oggi la 48ª edizione di Cinéma du Réel, festival dedicato al cinema documentario. La direzione artistica è affidata a Catherine Bizern, che ha guidato l’evento con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto e riflessione sui temi attuali attraverso le immagini. La manifestazione si è svolta nel rispetto del programma previsto, presentando una selezione di film documentari provenienti da varie parti del mondo.

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