A Lima, più di cento coppie si sono unite in matrimonio giovedì durante un matrimonio di massa organizzato dal municipio, che voleva celebrare San Valentino con un gesto simbolico e solidale.

Più di un centinaio di coppie si sono sposate giovedì con un matrimonio di massa nella capitale peruviana, Lima, poiché il governo della città le ha aiutate a festeggiare San Valentino un po’ in anticipo. Alcune coppie sono arrivate in auto decorate con fiori, ma la maggior parte è arrivata a piedi, portando una bottiglia d’acqua o un fazzoletto per asciugarsi il sudore estivo. Tutti hanno risparmiato fino a 149 dollari in pratiche burocratiche per formalizzare il loro matrimonio in un Paese dove, secondo i dati ufficiali, le coppie che vivono in unioni libere sono più numerose delle coppie sposate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perù, oltre cento coppie si sposano tutte insieme: le immagini dell'evento

