L’Altro ostacolo Mancano gli italiani | servono calciatori del settore giovanile

In vista di un progetto di ristrutturazione che prevede una spesa totale tra i 60 e i 70 milioni di euro, si evidenzia una carenza di calciatori italiani provenienti dal settore giovanile. La mancanza di talenti locali rappresenta un problema per la squadra, che necessita di rinforzi interni per rafforzare la rosa e rispettare le direttive del settore giovanile. La questione si inserisce nel quadro di un piano più ampio di investimenti e rinnovamento.

Se il piano di ristrutturazione (per una spesa complessiva fra i 60 e i 70 milioni) dovrebbe essere ultimato entro la fine del 2028, anche perché nel prossimo periodo il progetto andrà rivisto in base alle valutrazioni della soprintendenza, ci sono altre priorità da rispettare per la partecipazione alle coppe. Ed una di queste certamente condizionerà il prossimo mercato perché riguarda la “rosa“: per comporre le liste Uefa, infatti, servono almeno 8 calciatori (sui 25 del ’roster’) tra i 15 e i 21 anni che siano stati per tre stagioni intere in Serie A. Di questi giocatori, almeno quattro dovrebbero provenire dal settore giovanile. Ad oggi,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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