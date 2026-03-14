Manfredonia Calcio gli impegni del settore giovanile

Il settore giovanile del Manfredonia Calcio 1932 si prepara a disputare un nuovo weekend di incontri, con le squadre Under 19, Under 17 e Under 15 che sono pronte a scendere in campo. La programmazione delle gare è stata comunicata senza variazioni e le partite si svolgeranno nel rispetto dei calendari ufficiali. La formazione Under 19 affronterà una trasferta, mentre le altre due formazioni giocheranno in casa.

?Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con Under 19, Under 17 e Under 15 pronte a scendere in campo.?Si parte domani, sabato 14 marzo, alle ore 15:30, con l’Under 19 impegnata nella difficile trasferta contro il Città di Fasano allo stadio “Vito Curlo” (26ª giornata). Il Manfredonia occupa l'11º posto a quota 20 punti dopo l'ottimo 0-0 nel turno infrasettimanale contro il Gravina. Il Fasano, terzo a 42 punti, torna in campo dopo il riposo dell'ultimo turno.?Sempre domani, sabato 14 marzo, alle ore 15:30, scenderà in campo l’Under 15 tra le mura amiche dello stadio “Miramare” per l'atteso scontro al vertice contro il Real Siti (6ª giornata). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio, gli impegni del settore giovanile Articoli correlati Leggi anche: Manfredonia Calcio, altro weekend di impegni per il settore giovanile Doppia soddisfazione per il settore giovanile del Manfredonia CalcioLunedì 9 marzo 2026, presso l'Hotel Barion di Bari-Torre a Mare, si è tenuto l’importante incontro istituzionale indetto dal Comitato Regionale... Contenuti e approfondimenti su Manfredonia Calcio Temi più discussi: Manfredonia Calcio, altro weekend di impegni per il settore giovanile; Manfredonia Calcio altro weekend di impegni per il settore giovanile; Manfredonia Calcio, gli impegni del settore giovanile; Doppia soddisfazione per il settore giovanile del Manfredonia Calcio. Manfredonia Calcio, altro weekend di impegni per il settore giovanileManfredonia Calcio, altro weekend di impegni per il settore giovanile Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932. Mentre ... ilsipontino.net Nuovi impegni per il settore giovanile del ManfredoniaNuovi impegni per il settore giovanile del Manfredonia Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con Under 19, Under 17 ... ilsipontino.net Manfredonia Calcio 1932 (@manfredoniacalcio1932) - facebook.com facebook