Manfredonia Calcio altro weekend di impegni per il settore giovanile

Il settore giovanile del Manfredonia Calcio 1932 torna in campo con diverse partite durante il fine settimana. Le squadre del settore giovanile sono impegnate in vari incontri ufficiali, continuando il calendario delle competizioni. La squadra principale e le formazioni di categoria si preparano a disputare le loro partite, sotto gli occhi degli allenatori e dei tifosi presenti.

Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932. Mentre la prima squadra osserverà un turno di riposo, Under 19, Under 17 e Under 15 saranno regolarmente protagoniste nei rispettivi campionati. Si parte oggi, sabato 7 marzo, alle ore 11:00, con l'Under 19 impegnata nella lunga trasferta contro il Sambiase presso lo stadio "Riga" di Lamezia Terme, gara valida per la 24ª giornata. Il Manfredonia, undicesimo a quota 19 punti, arriva dal travolgente 8-1 contro il Ferrandina. Il Sambiase occupa il sesto posto con 30 punti e torna in campo dopo il turno di riposo. Domenica 8 marzo sarà la volta dell'Under 17, impegnata alle ore 09:00 allo stadio "Ventura" contro il Bisceglie (7ª giornata). Nuovi impegni per il settore giovanile del Manfredonia Nuovo weekend di gare per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio 1932, con Under 19, Under 17 ... Il Manfredonia Calcio 1932 informa che, in virtù della sosta programmata dal Dipartimento Interregionale per lo svolgimento del Torneo di Viareggio, il campionato di Serie D rimarrà fermo questa domenica.