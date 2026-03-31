L'Alta Fratte si prepara a sfidare Fasano nel ritorno dei quarti di finale dei play-off promozione del campionato di volley femminile di A2. Dopo aver vinto l'incontro d'andata, la squadra di Santa Giustina in Colle ospiterà Fasano giovedì 2 aprile sul parquet di Trebaseleghe con l’obiettivo di qualificarsi alle semifinali. La partita rappresenta un passaggio chiave per entrambe le formazioni.

Giovedì 2 aprile sul parquet di Trebaseleghe le ragazze del coach Sinibaldi, dopo il 3-1 in Puglia di domenica, partono con il favore del pronostico, ma sarebbe un errore imperdonabile sottovalutare le avversarie Dopo la vittoria nel match d'andata dei quarti di finale dei play off promozione del campionato di volley femminile di A2, giovedì 2 aprile la Nuvolì Alta Fratte di Santa Giustina in Colle riceve sul parquet di Trebaseleghe Fasano con l'obiettivo di staccare il pass per le semifinali. Il via alle 20. Si parte dal 3-1 dell'andata in Puglia. Padovane che partono con il favore del pronostico, ma sarebbe un peccato mortale sottovalutare le avversarie che arriveranno in Veneto senza nulla da perdere e quindi ancora più pericolose. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - L'Alta Fratte sfida Fasano per centrare una storica semifinale

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