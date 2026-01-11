L' Alta Fratte doma anche Modena | ora la semifinale di Coppa Italia
L'Alta Fratte si prepara alla semifinale di Coppa Italia dopo aver conquistato tre punti importanti in campionato di serie A2 girone B. Nonostante un turno di rotazione nel roster, la squadra mantiene il passo e si avvicina agli obiettivi stagionali, dimostrando continuità e determinazione. L'attenzione ora si concentra sull’appuntamento in coppa, un traguardo che arricchisce il percorso di questa stagione.
L'Alta Fratte è un fiume in piena. Nonostante il turnover, arrivano altre tre preziosi punti nel campionato di volley femminile di serie A2 girone B. Oggi 11 gennaio le ragazze di coach Marco Sinibaldi hanno battuto 3-1 le colleghe del Volley Modena. Ad inizio gara coach Sinibaldi opera una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Sinner doma anche Shelton: semifinale a Parigi
Leggi anche: Coppa Davis, l’Italia è in semifinale. Berrettini e Cobolli liquidano l’Austria, ora la sfida al Belgio
Dopo la Coppa Italia la Nuvolí AltaFratte si rituffa in campionato: domenica arriva Modena - Messa da parte, almeno per ora, la fantastica avventura in Coppa Italia Frecciarossa, le tigri gialloblù della Nuvolí AltaFratte Padova torneranno a esibirsi domenica a Trebaseleghe quando sarà ospite ... padovaoggi.it
SMI Roma Volley 1 Nuvolí Altafratte Padova 1 29-31; 25-23 : top scorer Perovic Nikoleta con 7 punti, 52% di ricezione positiva, 1 ace di squadra. ´ : top scorer Mazzon Giorgia con 6 p - facebook.com facebook
Pallavolo CoppaItaliaA2F - SMI Roma e Nuvolì Altafratte, una notte da dentro o fuori x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.