L' allenatore della Turchia U21 scivola e batte la testa | esce in ambulanza
Durante la partita di qualificazione contro la Croazia, l'allenatore della Turchia Under 21 è scivolato a bordo campo e si è battuto la testa. Dopo l'incidente, ha perso conoscenza ed è stato trasportato in ambulanza. La gara è proseguita senza di lui, mentre i medici hanno prestato assistenza sul posto.
Il tecnico della Turchia U21 Egemen Korkmaz ha perso coscienza dopo aver colpito la testa a terra a causa di uno scivolone a bordocampo nel match di qualificazione contro la Croazia. Il tecnico, stando al comunicato della Federazione turca, "era cosciente ed. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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