L' allenatore della Turchia U21 scivola e batte la testa | esce in ambulanza

Durante la partita di qualificazione contro la Croazia, l'allenatore della Turchia Under 21 è scivolato a bordo campo e si è battuto la testa. Dopo l'incidente, ha perso conoscenza ed è stato trasportato in ambulanza. La gara è proseguita senza di lui, mentre i medici hanno prestato assistenza sul posto.