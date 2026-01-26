Sora genera video falsi che nemmeno OpenAI riesce a riconoscere | l’analisi che preoccupa utenti ed esperti

Sora ha sviluppato un sistema in grado di generare video falsi estremamente realistici, al punto che nemmeno le più avanzate tecnologie di riconoscimento, come quelle di OpenAI, riescono a distinguerli. Questa capacità solleva importanti questioni sulla diffusione di contenuti ingannevoli e sulla sfida di garantire l’autenticità delle immagini digitali. L’analisi di questa tecnologia evidenzia le potenziali implicazioni e preoccupazioni per utenti e esperti del settore.

L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più brava a creare contenuti realistici, ma c’è un problema: fatica a riconoscere ciò che lei stessa produce. Un paradosso che emerge prepotente da un’analisi condotta da NewsGuard, società specializzata nel monitoraggio dell’affidabilità delle informazioni online, che ha messo alla prova tre dei chatbot più utilizzati al mondo. Il test ha rivelato una verità scomoda: ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google e Grok di xAI non sono riusciti a identificare correttamente i video generati da Sora – lo strumento di OpenAI per la creazione di contenuti video – quando questi erano privi del watermark distintivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

